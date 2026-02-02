O homem, de 58 anos, foi detido pelos afectivos do Serviço de Investigação Criminal naquela província, no fim-de-semana, no interior da sua residência, no bairro Antenas.
O congolês dedicava-se à troca informal de moeda e o este esquema foi desmantelado quando pretendia trocar dezenas de notas de dólares falsas por kwanzas.
Durante a operação foram apreendidas em sua posse duas malas com um total de 2.600 dólares norte-americanos falsos.
O congolês, que se encontra no país em situação migratória ilegal, será presente ao Ministérios Público, por tentativa de introdução de moeda estrangeira falsa no mercado financeiro nacional.