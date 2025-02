O homicida de 28 anos foi detido no fim-de-semana, no município do Cambulo, pelo Serviço de Investigação Criminal local (SIC), que o encaminhou para o juiz de garantia acusado do crime de homicídio simples, por agressão.

Tudo começou quando a vítima se dirigiu à casa de carregamento de aparelhos, no sentido de ir buscar o seu telemóvel que havia deixado lá, quando, ao sair do lugar, conta o porta-voz do SIC na Lunda-Norte, Graciano Lumanhe, ele tentou furtar um telemóvel e acabou sendo apanhado em flagrante.

No mesmo instante, o dono do telemóvel e os seus amigos agrediram-no brutalmente até ele dar o último suspiro no local, de seguida meteram-se em fuga, explica ainda Graciano Lumanhe.

Os populares fizeram uma participação ao SIC que com base nos dados recebidos, que só conseguiu deter um envolvido, os demais elementos estão foragidos.

Contudo, o porta-voz do SIC naquela região garante que diligências vão continuar para os localizar e serem responsabilizados criminalmente.