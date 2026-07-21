A Lunda-Norte não regista, ao contrário de outras províncias do País, casos de excesso de prisão preventiva nas suas cadeias. Só no primeiro semestre deste ano, os dois únicos tribunais de comarca em funcionamento na província julgaram mais de 1.000 processos, soube o Novo Jornal.

Actualmente, a província conta com apenas nove juízes, número insuficiente para atender à demanda processual. Ainda assim, estes magistrados julgaram, em seis meses, um total de 1.056 processos de natureza diversa, de um universo superior a três mil processos-crime existentes naquela região judicial.

Os dados foram avançados esta segunda-feira, 20, no Dundo, pelos juízes presidentes dos tribunais de comarca do Chitato e do Cuango, durante o primeiro de dois dias da visita de trabalho do presidente do Tribunal Supremo (TS) e do Conselho Superior da Magistratura Judicial (CSMJ), Norberto Sodré João, à província.

Segundo o juiz presidente do Tribunal Provincial da Lunda-Norte, Graciano Chicote, a província não regista casos de excesso de prisão preventiva, embora careça de juízes para assegurar o julgamento de todos os processos existentes nos tribunais.

Conforme o magistrado, a província dispõe de apenas nove juízes, dos quais seis afectos ao Tribunal de Comarca do Chitato e três ao Tribunal de Comarca do Cuango, número considerado insuficiente para responder à procura processual.

Entretanto, o Novo Jornal apurou que, nos próximos dias, o Tribunal de Comarca do Cuango será reforçado com mais um juiz, com o objectivo de minimizar a elevada demanda processual.

Na Lunda-Norte, o presidente do TS e do CSMJ, que cumpre esta terça-feira, o segundo e último dia da visita de trabalho, vai constatar de perto o andamento das obras das futuras instalações do Tribunal de Comarca do Lucapa.

Segundo o Tribunal Supremo, o objectivo da visita do seu presidente é recolher elementos que permitam implementar medidas de melhoria do serviço de justiça, reforçando a sua qualidade e celeridade.

Na Lunda-Norte, os processos com maior incidência são os de família, cíveis, administrativos e criminais, com destaque para os relacionados com o contrabando de combustíveis e a exploração ilegal de minerais estratégicos.