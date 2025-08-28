O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Lunda-Norte apreendeu 35 mil litros de combustível que estava a ser comercializado ilegalmente e na mesma operação deteve um homem que estava a transportar a mercadoria.

Dos 35 mil litros de combustível apreendidos, 17.500 são de gasolina e os outros 17.500 gasóleo, estando estes produtos petrolíferos num camião de marca Volvo.

O homem, de acordo com o chefe em exercício do departamento de comunicação institucional e imprensa do SIC Lunda-Norte, David Ferreira, foi apanhado no interior de uma bomba suspeita, localizada no bairro Aeroporto, no município de Cafunfo, quando estava prestes a descarregar o combustível nos tanques.

O Novo Jornal soube junto do SIC que "o acusado quando adquiriu o combustível, cujo lugar está a ser investigado, apresentou uma guia de uma empresa legal, porém com destino a uma outra província".

No entanto, ele acabou sendo apanhado a depositar o combustível numa bomba, no Canfunfo, enquanto o descarregamento na guia, indicava para o município do Cazengo, província do Kwanza-Norte.

Após estas irregularidades, o indivíduo de 72 anos, foi encaminhado para o juiz de garantias, onde vai responder pelo crime de comércio ilegal de combustível.

Este tipo de "negócio" tem como pano de fundo a realidade das áreas geográficas mais isoladas, onde tanto o gasóleo como a gasolina são transacionados por valores muito superiores ao seu preço em bomba devido à escassez e às dificuldades de acesso.