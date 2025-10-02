O falso agente da PN, de 26 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, 01, na sequência de uma denúncia pública nas redes sociais, que dava conta de um homem suspeito que se exibia em fotografias trajado com uniforme da corporação.
Diligências foram feitas e o suposto agente foi capturado, recuperou-se o uniforme que será restituído à PN na Lunda-Norte.
Questionado pelas autoridades sobre a origem do equipamento, o homem respondeu que "subtraiu de um polícia que levou a sua roupa no alfaiate em que trabalha para ajustar".
Ainda na Lunda-Norte, na Lucapa, foi detido um grupo criminoso de três cidadãos de 23 a 24 anos, em posse de duas armas de fogo AKM que pertencem à PN.
Estes indivíduos, conta o SIC, são provenientes do município do Cambulo, de onde se deslocaram para o Lucapa para comercializar as armas, mas foram apanhados em flagrante, graças a uma denúncia anónima que o SIC recebeu.
Os quatro indivíduos vão ser encaminhados para o juiz de garantias, para serem responsabilizados criminalmente.