O Serviço de Investigação Criminal (SIC) na Lunda-Norte deteve um homem que se fazia passar por agente da Polícia Nacional (PN) e, na mesma operação, foi preso um grupo de homens que estavam na posse de duas pistolas da polícia, que tinham como destino o comércio ilegal de armas.

O falso agente da PN, de 26 anos, foi preso na tarde desta quarta-feira, 01, na sequência de uma denúncia pública nas redes sociais, que dava conta de um homem suspeito que se exibia em fotografias trajado com uniforme da corporação.

Diligências foram feitas e o suposto agente foi capturado, recuperou-se o uniforme que será restituído à PN na Lunda-Norte.

Questionado pelas autoridades sobre a origem do equipamento, o homem respondeu que "subtraiu de um polícia que levou a sua roupa no alfaiate em que trabalha para ajustar".

Ainda na Lunda-Norte, na Lucapa, foi detido um grupo criminoso de três cidadãos de 23 a 24 anos, em posse de duas armas de fogo AKM que pertencem à PN.

Estes indivíduos, conta o SIC, são provenientes do município do Cambulo, de onde se deslocaram para o Lucapa para comercializar as armas, mas foram apanhados em flagrante, graças a uma denúncia anónima que o SIC recebeu.

Os quatro indivíduos vão ser encaminhados para o juiz de garantias, para serem responsabilizados criminalmente.