Três pessoas perderam a vida e sete outras ficaram gravemente feridas em consequência de um acidente, por despiste seguido de capotamento, ocorrido no troço rodoviário Dala-Saurimo, Estrada Nacional 180, província da Lunda-Sul.

As vítimas mortais foram o soba Januário Pinto Muiengo, o director de escola e coordenador da comissão de moradores do município de Cazage, Henriques Ngoanhi , bem como o catequista da igreja católica Evaristo Miguel, coordenador da comissão dos moradores de Kacheu, informou o Governo Provincial da Lunda Sul.

O acidente rodoviário aconteceu nesta quinta-feira,25, no município de Cassengo e envolveu um veículo de marca Toyota, modelo Land Cruiser, propriedade do Balcão Único de Atendimento ao Público (BUAP).

Segundo a Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária, o condutor vinha em alta velocidade, despistou-se e de seguida capotou, causando de imediato as três mortes.

Quanto aos setes feridos, foram socorridos para o Hospital Geral de Saurimo.

Para além do excesso de velocidade, o mau estado técnico do veículo e a degradação da via também foram apontados como causas do sinistro.