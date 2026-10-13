Um casal que se dedicava ao furto de material eléctrico foi detido na província da Lunda-Sul após invadir uma empresa de tratamento de água do município do Dala para roubar os equipamentos, alegadamente para os vender.

A detenção dos indivíduos ocorreu no último fim-de-semana, numa operação efectuada pela Polícia Nacional e pelo Serviço de Investigação Criminal, depois de várias denúncias recebidas envolvendo estes indivíduos.

De acordo com o gabinete de comunicação do Ministério do Interior, o casal é reincidente nestas práticas.

Os indivíduos que residem nos arredores da empresa, invadiam o local quando já não havia movimentação no seu interior.

Em posse dos infractores foram apreendidas grandes quantidades de cabos eléctricos, máquinas de corte de tubo, um alicate de tubo e outros materiais de canalização.

Os detidos foram encaminhados para o juiz de garantias, onde serão responsabilizados criminalmente pelos crimes de vandalização e furto.