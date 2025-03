Após ser libertada pelo Ministério Público (MP) por falta de provas, uma mulher que tinha sido presa por raptar uma criança de seis meses, no mês passado, na Lunda-Sul, voltou a roubar uma bebé de três meses, mas desta vez num mercado informal do município do Luau, província do Moxico Leste.

A mulher já está detida e é acusada de rapto de menores pela segunda vez, de acordo com a porta-voz do Serviço de Investigação Criminal na Lunda-Sul (SIC), Esperança Xili.

Esta fez-se passar por cliente, dirigiu-se à bancada da mãe da menor com o pretexto de saber mais informações sobre o artigo que ela estava a vender, mas tal não passava de um plano bem arquitectado para roubar a menor.

A sequestradora mostrou interesse em adquirir a mercadoria para fazer negócio, e, no decorrer da conversa, a mãe teve de se ausentar por alguns minutos da bancada e a mulher disponibilizou-se para cuidar da bebé. Quando virou costas, conta o SIC, a mulher pegou na criança e fugiu com ela.

A mãe fez uma denúncia e as autoridades conseguiram localizar a raptora e a bebé nos arredores da província.

Depois de estar sob custódia da do SIC, verificou-se que era a mesma mulher que tinha sido detida na Lunda-Sul no mês de fevereiro, por ter raptado uma criança no mercado do Portão do Leste.