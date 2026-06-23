Faleceu esta segunda-feira, 22, aos 49 anos, o jornalista da Rádio Luanda, do grupo Rádio Nacional de Angola (RNA), Tomé Armando, vítima de doença, no Complexo Hospitalar Maria Tonha "Pedalé".

Conhecido por muitos como "Chefe Tomé", à data da sua morte desempenhava as funções de chefe de produção da Rádio Luanda.

Ao longo do seu percurso profissional, manteve uma forte ligação à direcção de informação da RNA, integrando equipas responsáveis pela cobertura de grandes eventos.

Tomé Armando deixou igualmente a sua marca na Rádio 5, onde participou durante vários anos na cobertura da tradicional Corrida de São Silvestre.

Iniciou a sua carreira jornalística na redacção central de notícias da direcção de informação da Rádio Nacional de Angola, onde participou na cobertura de diversos eventos de relevância nacional.

Na Rádio Luanda era um dos principais apresentadores do conhecido programa matinal "kiandandu".