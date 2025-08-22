Escamadores são obrigados a pagar 450 kwanzas por cada trabalho. As vendedoras, que também se mostram agastadas, desembolsam 600 Kz por ficha diária (para vendas a retalho). Denunciam, igualmente, a existência de um "esquema de cadeiras". Administração afirma que escamadores "não estão cadastrados" e não promete reduzir as taxas.

O mercado da Mabunda, no município da Samba, conta com cerca de 500 bancadas, uma zona de escamação, câmaras frigoríficas, casas de banho públicas e uma esquadra policial. O espaço, com diferentes áreas, foi reaberto a 8 de Julho deste ano, em acto presidido pelo governador de Luanda, Luís Nunes.

A requalificação esteve enquadrada no programa de reordenamento do comércio, implementado pelo Governo Provincial de Luanda (GPL).

O espaço conta com 16 fiscais e 25 seguranças. Diariamente, entre 500 e 1200 (quinhentas e mil e duzentas) vendedoras, mais de 20 escamadores e vários clientes afluem ao local, que conta com 16 fiscais e 25 seguranças.

