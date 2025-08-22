O mercado da Mabunda, no município da Samba, conta com cerca de 500 bancadas, uma zona de escamação, câmaras frigoríficas, casas de banho públicas e uma esquadra policial. O espaço, com diferentes áreas, foi reaberto a 8 de Julho deste ano, em acto presidido pelo governador de Luanda, Luís Nunes.
A requalificação esteve enquadrada no programa de reordenamento do comércio, implementado pelo Governo Provincial de Luanda (GPL).
O espaço conta com 16 fiscais e 25 seguranças. Diariamente, entre 500 e 1200 (quinhentas e mil e duzentas) vendedoras, mais de 20 escamadores e vários clientes afluem ao local, que conta com 16 fiscais e 25 seguranças.
