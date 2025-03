Uma mulher no município dos Mulenvos, em Luanda, foi detida por queimar as mãos dos seus dois filhos de sete e nove anos alegando que estes subtraíram dois mil kwanzas da casa de uma vizinha.

O porta-voz Direcção de Investigação e Ilícitos Penais (DIIP), intendente Quintino Ferreira, assegurou ainda ao Novo Jornal que os menores estão a ser assistidos no Hospital Neves Bendinha, estando em estado crítico.

AS mãos das crianças foram queimadas na terça-feira, desta semana mas foram apenas socorridos na quinta-feira, 13, pelas autoridades policiais, segundo o DIIP. Devido a este atraso, os ferimentos agravaram-se e as vítimas vão ser submetidas a uma cirurgia

A mulher de 30 anos agrediu os filhos depois de uma vizinha os acusar de lhe terem tirado dinheiro, porque este desapareceu da sua casa no mesmo dia que os meninos estavam lá a brincar.

Enfurecida com a situação, a mãe das crianças colocou as suas mãos numa panela com água que estava no fogo e deixou os miúdos sem tratamento durante dois dias até ser denunciada por um anónimo.