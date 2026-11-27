Um magistrado do Ministério Público (MP) vai sentar-se no banco dos réus do Tribunal Supremo (TS), na próxima segunda-feira, 30, sob acusação de violência doméstica, na vertente patrimonial, e decidiu não constituir advogado para o defender, pretendendo assumir pessoalmente a sua própria defesa, soube o Novo Jornal.

A decisão, porém, não o deixa sozinho em tribunal: como a assistência por defensor é obrigatória na audiência de julgamento, nos termos do artigo 71 do Código do Processo Penal (CPP), o Supremo terá de lhe nomear um defensor oficioso, mesmo contra a sua vontade.

Trata-se do procurador Luís Alfredo Costa Manuel, acusado pelo Ministério Público da prática deste crime, cuja moldura penal pode ir até cinco anos de prisão.

Em tribunal, segundo apurou o Novo Jornal junto de fontes do TS, o magistrado quer assumir a sua própria defesa, num processo em que está em causa a sua carreira na magistratura.

O julgamento vai decorrer no âmbito do processo de arguição criminal 52/25 e será conduzido pelo juiz Artur Gunza, enquanto João Valeriano será o representante do Ministério Público.

Embora os autos indiquem que o procurador Luís Alfredo Costa Manuel não pretende ser representado por um advogado, juristas ouvidos pelo Novo Jornal afirmam que a assistência do arguido por defensor é obrigatória e que, caso não tenha advogado constituído, o tribunal deve nomear-lhe um defensor.

Os juristas sublinham que, embora o magistrado tenha decidido prescindir da constituição de advogado neste processo, a lei impõe a presença de um defensor na audiência de julgamento.

Assim, o Tribunal Supremo terá de lhe nomear um defensor oficioso, mesmo contra a vontade do magistrado.