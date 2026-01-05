A Direcção de Trânsito e Segurança Rodoviária (DTSER) ameaça ir à "caça" dos infractores que estão cadastrados há meses para a realização de novos testes de condução e psicotécnicos, após serem interceptados e multados pela Polícia de Trânsito por infracções graves e muito graves, apurou o Novo Jornal.

São mais de 1.500 condutores cadastrados que estão a esquivar-se aos novos testes de condução que a Polícia Nacional, através da DTSER, tem obrigado os condutores infractores quando cometem infracções consideradas graves e muito graves.

Estes condutores, após serem multados, não compareceram na DTSER para serem submetidos aos novos exames, tal como determina a multa passada pela Polícia de Trânsito.

O Novo Jornal soube que muitos destes infractores estão a optar por fazer uma 2ª via da carta de condução para evitar a realização de novos exames, mas estão a ser descobertos pela Polícia de Trânsito, que contou ao Novo Jornal que muitos destes condutores infractores cadastrados, no acto da multa, forneceram falsos contactos telefónicos, e alguns desligaram mesmo os telemóveis para não serem contactados.

Ao Novo Jornal, o superintendente João de Sousa, chefe de departamento de transgressões, acidentes e peritagem da DTSER, disse que a polícia não deixará impunes estes infractores, visto que estes sabem que têm de fazer novos exames de condução.

Segundo João de Sousa, caso tentem solicitar uma 2ª via, serão sancionados.

Conforme o chefe de departamento de transgressões, acidentes e peritagem da DTSER, a Polícia de Trânsito não terá contemplações com estes condutores que estão a fugir de fazer os novos exames.

"Para estes condutores não haverá contemplações e o peso da sanção será maior", disse.

O Novo Jornal soube e noticiou que a DTSER começou, no mês de Julho, a realizar os novos testes de condução aos condutores que foram interceptados e multados por cometerem infracções graves e muito graves durante a condução.

A princípio, a DTSER cadastrou, para a realização de novos exames, mais de 2.000 condutores infractores, sendo a província de Luanda aquela com maior número, 1.121 transgressores.

Esse número foi crescendo à medida que a polícia foi passando multas e nos últimos seis meses de 2025 mais de 1.500 condutores infractores foram cadastrados para a realização dos novos exames, não mas apareceram.

A DTSER assegura que vai realizar nos próximos dias uma operação dirigida a esses condutores que não compareceram para a realização dos testes.

Neste primeiro fim-de-semana de 2026, a polícia multou 2.600 condutores.