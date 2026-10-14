Cerca de 18,7 milhões de angolanos vivem em situação de pobreza multidimensional, revela o Índice Global de Pobreza Multidimensional de 2026, que demonstra que o País figura como o terceiro mais afectado entre os países lusófonos avaliados pela ONU, atrás de Moçambique e da Guiné-Bissau, e no sétimo lugar entre os países da África Subsariana com o maior número de pessoas afectadas pela pobreza multidimensional extrema.

O relatório, publicado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) e pela Iniciativa de Pobreza e Desenvolvimento Humano da Universidade de Oxford (OPHI), demonstra que aproximadamente 49,3% da população do País enfrenta privações significativas em termos de bem-estar e qualidade de vida.

O levantamento feito em Angola entre 2020 e 2025 destaca que embora o País tenha registado uma redução na proporção percentual da sua taxa de pobreza, o rápido crescimento da população superou esse progresso, o que levou a um aumento do número absoluto de pessoas em situação de privação.

O Índice Global de Pobreza Multidimensional de 2026 destaca que, no mundo, 1,2 mil milhões de pessoas vivem em pobreza multidimensional, um aumento de 51,5 milhões em relação ao ano anterior, marcando o primeiro crescimento do índice global de pobreza desde 2010.

O relatório revela que mais de metade das pessoas em pobreza multidimensional são crianças, e 83% vivem em áreas rurais.

O índice da Pobreza Multidimensional de 2026 utilizou dez indicadores em áreas como saúde, educação e padrão de vida, abrangendo 108 países em regiões em desenvolvimento, representando 78% da população mundial.

O Índice Global de Pobreza Multidimensional (MPI) de 2026, publicado pelo PNUD e pela Oxford Poverty and Human Development Initiative (OPHI), avalia a pobreza através de 10 indicadores divididos em 3 dimensões principais.

Uma pessoa é considerada em situação de pobreza multidimensional aguda se sofrer privações em pelo menos um terço (33,33%) dos indicadores ponderados, como a Educação, que avalia os anos de escolaridade e a frequência escolar; a Saúde, em que são analizados a nutrição , a mortalidade infantil; o nível de vida, em que são avaliadas as condições em que vive o agregado familiar, nomeadamente o acesso a eletricidade, a água potável, saneamento ou combustível para cozinhar; as características da habitação; a quantidade de bens materiais (rádio, televisão, telefone, computador, animal de tração, bicicleta, telemóvel ou frigorífico) e se possui um carro ou uma motorizada.