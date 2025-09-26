Chegou esta quinta-feira,25, ao país, o primeiro lote de mais de 250 mil novas cédulas para a emissão do passaporte electrónico para os cidadãos nacionais, que o Ministério do Interior (MININT) garante passar a emitir ainda este ano, soube o Novo Jornal.

Entretanto, continua a ser ainda um grande problema a emissão de passaporte aos cidadãos que solicitam este documento de viagem, levando mesmo os utentes a esperar por mais de seis meses para o receberam.

O Executivo, através do Ministério do Interior, reconhece constrangimentos e morosidade na emissão do documento.

Em entrevista à Rádio Nacional de Angola (RNA), esta sexta-feira, 26, o ministro do Interior, Manuel Homem, disse que, provavelmente, este problema poderá ficar resolvido em Dezembro.

Segundo o ministro, em todo o país, mais de 120 mil cidadãos estão à espera pela emissão do passaporte, após submeterem o pedido de tratamento ao Serviço de Migração e Estrangeiros (SME).

Manuel Homem assegurou que o Executivo importou, para dar tratamento e minimizar esse problema, mais de 170 mil cédulas para emissão deste documento.

Aliado a isso, prosseguiu o ministro, o MININT, través do SME, continua a trabalhar para a implementação do passaporte electrónico ainda este ano.

Segundo Manuel Homem, esta semana chegaram ao país mais de 250 mil novas cédulas para emissão do passaporte electrónico, que também pode começar a ser emitido no mês de Dezembro.