Arrancou esta quarta-feira, na província do Huambo, a segunda fase do projecto Kwenda, denominada "Kwenda Urbano", que beneficia mais de 2.500 pessoas de 78 bairros do município do Huambo, província com o mesmo nome, no âmbito da expansão deste programa do governo, constatou o Novo Jornal.

Estas pessoas em situação de vulnerabilidade vão beneficiar de apoio financeiro, através de transferências sociais monetárias no valor de 132 mil kwanzas, por via de um cartão multicaixa de um dos bancos comerciais parceiros, já carregado.

Este valor corresponde a um ano de apoio, mas, trimestralmente, cada beneficiário terá disponível o montante de 33 mil kwanzas, que será desbloqueado pelo banco parceiro do programa Kwenda.

O valor restante será desbloqueado a cada trimestre.

Entretanto, no quadro da humanização, alguns beneficiários devidamente identificados, com mobilidade limitada, problemas de visão ou deficiência, vão receber cadeiras de rodas, muletas e outros apoios, consoante o resultado da avaliação técnica realizada pela equipa do Kwenda.

Para esta segunda fase do programa está igualmente prevista a promoção do empreendedorismo, criando microempresas familiares, com prioridade para as famílias cuja principal fonte de rendimento seja a agricultura.

Jaime Chilala, secretário-geral da Rede Provincial de Pessoas com Deficiência no Huambo, contou ao Novo Jornal que está "muito satisfeito" com o apoio financeiro que muitos cidadãos com deficiência vão passar a receber.

Segundo este responsável, há na província do Huambo muitos portadores de deficiência que vivem em situação de extrema miséria e que muito precisam da ajuda do Estado.

Mariana Domingos, pessoa com albinismo e residente no bairro Chipipa, afirmou estar satisfeita por receber o apoio financeiro do Kwenda, visto que ela e a sua família se encontravam a passar fome.

O director do Instituto de Desenvolvimento Local, Belarmino Jilembe, assegurou que para esta fase piloto estão cadastradas 235 pessoas com albinismo e 794 pessoas com deficiência.

Na categoria de idosos em situação de dependência física, económica, risco de exclusão social ou isolamento, foram cadastradas 1.202 pessoas.

Já na categoria de pessoas com doenças crónicas ou em cuidados continuados de saúde, foram cadastradas 177.

Na categoria de crianças e jovens com necessidades especiais foram cadastradas 113 pessoas.

Segundo Belarmino Jelembi, é a primeira vez que a província do Huambo é contemplada com a segunda fase do programa Kwenda, depois de outras sete províncias já terem beneficiado da iniciativa.

O responsável salientou que o programa pretende reforçar a capacidade do sector da protecção social para a implementação de medidas de mitigação da pobreza, a curto e médio prazos.

A segunda fase do Kwenda está avaliada em 520 milhões de dólares norte-americanos, dos quais 400 milhões são financiados pelo Banco Mundial e 120 milhões pelo Tesouro Nacional.

Testemunharam esta segunda fase do programa Kwenda no Huambo o governador provincial Pereira Alfredo e membros do governo local.