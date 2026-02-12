A principal razão para que mais de 30 mil passaportes estejam actualmente à espera de serem levantados no Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) é que os seus titulares forneceram dados incorrectos sobre os contactos para serem notificados de que o documento está pronto.

Sem forma de contactar os cidadãos que pediram a emissão do passaporte, o SME fica com estes na sua posse até que sejam levantados, o que resulta numa acumulação anormal de documentos nas suas instalações, informou esta semana a porta-voz da instituição, intendente Domingas Mendonça.

Só a nível da província de Luanda, o SME tem nos seus postos de atendimento mais de 30 mil passaportes por levantar, emitidos em 2025, e alguns em Janeiros deste ano, embora muitos utentes continuem a queixar-se de morosidade na entrega deste documento de viagem, soube o Novo Jornal.

O SME reafirma que o prazo de levantamento do passaporte continua a ser de 30 dias úteis, mas muitos documentos estão por levantar há mais tempo que isso porque os utentes não estão a receber as notificações, por colocarem nos formulários números inexistentes ou errados.

Segundo o SME, a procura de emissão de passaporte aumentou nos últimos tempos, mas os serviços estão a acompanhar essa dinâmica, com abertura de novos postos de atendimento e reestruturações internas.

A porta-voz do SME, intendente Domingas Mendonça, disse esta quarta-feira à Televisão púbica de Angola (TPA), que a nível da província de Luanda estão mais de 30 mil passaportes por levantar, o que causa transtornos não apenas a quem os pediu.

Conforme o SME, estes passaportes por levantar foram quase todos emitidos em 2025 sendo que alguns foram-no já no mês de Janeiro deste ano.

Apesar do SME dizer que tem nos seus postos de atendimento essa quantidade de passaportes à espera dos proprietários, vários cidadãos que trataram este documento dizem o contrário, ou seja, que continuam a aguardar pelo documento há vários meses.

Segundo alguns utentes, a única resposta que recebem dos postos de atendimento do SME, quando se deslocam para saber da emissão do passaporte, é de que devem aguardar pela mensagem nos telemóveis.

Miguel Jaime, Sara Miguel e Moisés Agostinho, três cidadãos com quem o Novo Jornal conversou esta semana, estão à espera dos seus passaportes há sete meses e quando se dirigem para os postos do SME, apenas lhes pedem para aguardar pela mensagem.

Estes e outros utentes descrevem que a informação que os funcionários do SME passam é de que o processo é automático e que o sistema notifica para o levantamento do passaporte.

Entretanto, o SME esclarece que muitos dos utentes têm os seus passaportes emitidos, mas os seus números telefónicos que deixaram para contacto é que não estão a funcionar.

Domingas Mendonça, a porta-voz do SME, assegura que alguns contactos colocados nos formulários são inexistentes, daí muitos não receberem as notificações de levantamento.