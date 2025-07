De acordo com um despacho a que o Novo Jornal teve acesso, o anúncio do concurso público foi feito na semana finda, com o objectivo de preencher mais de 500 vagas existentes na função pública, naquela província. No total, são 509 vagas anunciadas à luz do Despacho 288/2025, de 18 de Julho de 2025, de concurso de ingresso externo, para o preenchimento no Regime Geral da função pública, no Governo Provincial do Bié e nas administrações municipais.

Para o efeito, as candidaturas começaram a ser remetidas a partir desta segunda-feira, 21, no período das 08 às 15 horas, nas antigas instalações do Instituto Médio de Saúde Comandante Bula, localizado no Largo das Escolas, junto do Liceu 4 de Abril, na cidade do Cuito, e nas administrações municipais. O prazo para a recepção das candidaturas é de 15 dias, devendo terminar a 8 de Agosto próximo.

