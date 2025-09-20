Três semanas após o início do ano lectivo, milhares de alunos no País continuam a enfrentar os mesmos problemas: salas superlotadas, ausência de carteiras, falta de manuais escolares, casas de banho e até de infra-estruturas condignas.
Em Janeiro, o Presidente da República disponibilizou, através de um ajuste directo, 3,2 mil milhões Kz (5,4 milhões USD) para a aquisição de serviços de transporte, assim como distribuição de manuais escolares e outros materiais.
A medida foi justificada com a necessidade de se garantir a efectiva e célere distribuição de manuais escolares em todas as sedes municipais do País, convindo assegurar que as direcções de Educação sejam os únicos a proceder à entrega às escolas nas respectivas circunscrições administrativas.
