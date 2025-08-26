Uma cidadã de nacionalidade chinesa foi detida no Aeroporto Internacional 4 de Fevereiro, em Luanda, quando tentava sair do país com 11.600 dólares norte-americanos e 1.930 euros, camuflados no interior de uma mochila.

A detenção da cidadã chinesa, de 45 anos, aconteceu quando se preparava para embarcar no voo da companhia aérea Qatar Airways, com destino a Doha, no Catar.

O dinheiro, que estava camuflado no interior de uma mochila, de acordo com a direcção geral da Polícia Nacional, foi encontrado durante a vistoria de bagagem na área de declaração de valores.

Em duas semanas, esta é a terceira mulher que as autoridades angolanas detiveram no Aeroporto 4 de Fevereiro quando tentavam sair do país com valores acima dos 10 mil USD, valor legalmente estipulado para viagens.

Conforme o Novo Jornal noticiou no dia 15 deste mês, foi igualmente detida uma angolana de 48 anos, com 22 mil dólares norte-americanos dissimulados em fraldas. Esta foi apanhada minutos antes do embarque do voo da companhia aérea Turkish Airways, com destino a Istambul.

Já a outra cidadã nacional, que pretendia viajar para o Dubai, Emirados Árabes Unidos, foi apanhada com um total de 53.800 dólares norte-americanos e 300 gramas de ouro, avaliadas em 45 milhões de kwanzas.