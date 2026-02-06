A Paróquia Nossa Senhora das Mercês, no município do Quéssua, província de Malanje, foi assaltada, de novo, na madrugada desta quarta-feira, 4. O padre Dionísio Muquixe, cansado de tanta insegurança, pede iluminação pública e a presença da polícia no Bairro Vila Matilde, onde a população vive "uma escuridão terrível".

O pároco da comunidade religiosa contou ao Novo Jornal que os intrusos destruíram os portões de acesso ao quintal e também o interior da Igreja.

"Destruíram parcialmente o sacrário e uma porta interna, com uma cruz grande, que nós usamos para as vias sacras na Páscoa, desfizeram a madeira grande, que serviu para estrangular a porta de ferro, entraram", explicou o pároco, preocupado com o aumento da insegurança pública desde que o bairro integrou o novo município do Quéssua, elevado no âmbito da nova divisão político-administrativa.

"Estamos a passar dificuldades enormes, não temos quase serviços dos órgãos de segurança, ou presença da polícia e iluminação pública. Estamos às escuras, tirando a estrada nacional 230, que está iluminada, o bairro todo da Vila Matilde, Calunga e até Camissacala estão às escuras", declarou.

"Vivemos numa escuridão terrível", lamentou-se o padre Dionísio Muquixe, testemunhando que já são vários os assaltos perpetrados na residência paroquial e na Igreja.

"A casa paroquial foi assaltada na semana passada, roubaram todas as lâmpadas e partiram vidros de janelas, o pior não aconteceu porque encontraram resistência do gradeamento," referiu o padre sem quantificar e especificar os bens roubados.

"O recolher obrigatório no Bairro Vila Matilde começa por volta das 18 horas", contou o missionário, afirmando que os marginais recorrem a armas brancas [facas e catanas] para assaltar telefones, dinheiro e outros haveres das vítimas às 6 horas da manhã, ou a partir do início da noite.

O pároco suplicou ao governador de Malanje, Marcos Nhunga, e ao comandante provincial da corporação, comissário João Cariqui, mais segurança na zona.

"Não temos o acompanhamento que tínhamos no tempo em que pertencíamos ao município de Malanje. A escuridão é tremenda e é aqui que os marginais ficam a partir das 18 horas", concluiu.

A Paróquia de Nossa Senhora das Mercês não é a única a queixar-se. No primeiro dia deste ano [2026], um grupo de indivíduos assaltou e roubou dinheiro e outros bens da de São Miguel Arcanjo de Calandula.