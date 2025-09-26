Segundo o boletim oficial de controlo da pandemia, em 48 horas a província registou cinco novas ocorrências, subindo para 1175 doentes notificados desde que a infecção chegou à província.
Em Xandel, novo município da região, segundo apurou o Novo Jornal de fontes locais, a problemática de água potável está entre as dificuldades que afectam a população da sede municipal e é apontada como uma causa plausível para as infecções.
No município de Malanje, o défice no acesso à água afecta igualmente os residentes do Sector de Quissaco, bairros Matamba e Combo que distam a pouco menos da cidade de Malanje.
O défice saneamento básico, a fome e a pobreza concorrem para o aumento de patologias derivadas pelo consumo de água imprópria em muitas municipalidades rurais de Malanje.
