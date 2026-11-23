O director da agricultura do município do Quela, na província de Malanje, foi detido pelo Serviço de Investigação Criminal (SIC), por desvio de mais de 130 sacos de fertilizantes destinado à Escola de Desenvolvimento Agrário.

Com o director, foi igualmente detido o chefe de secção da Escola de Desenvolvimento Agrário, ambos estão a ser acusados de peculato.

Segundo as autoridades locais, o facto sucedeu no dia 13 deste mês, no interior de um armazém, quando os acusados receberam um carregamento de 500 sacos de fertilizantes para a escola.

No decurso, conta o porta-voz do SIC-Malanje, Augusto André Barros, estes terão desviado um total de 139 sacos, que foram comercializados por 25 mil kwanzas cada.

Após estas evidências, os responsáveis, de 33 e 58 anos, foram encaminhados para o Ministério Público, onde serão responsabilizados criminalmente.