Estas pessoas que enfrentam todas as noites o frio, a chuva e o calor debaixo de uma mangueira à saída do edifício para estar perto dos familiares internados viram acudida a sua situação, com a construção de um albergue desde Dezembro de 2025, no perímetro do Complexo Hospitalar, orçado em mais de 20 milhões de kwanzas.

A infra-estrutura, segundo o director do Gabinete Provincial da Saúde, José Ribeiro de Carvalho, pode ser inaugurada ainda este mês e deverá acolher 50 pessoas de ambos os sexos.

O albergue orçado em mais de 20 milhões de kwanzas está em construção desde Dezembro de 2025, no perímetro do Complexo Hospitalar de Malanje [Hospital Regional e hospitais provinciais Materno-Infantil e Sanatório], com uma execução física na ordem de 99%.

José Ribeiro de Carvalho realça que a infra-estrutura foi projectada em consequência da sensibilidade humana e da visão estratégica do governador Marcos Nhunga, relativamente à humanização dos serviços de saúde. Com issso, revela-se a par do sofrimento de muitos que se acoitam debaixo da árvore (mangueira), sentindo os efeitos da chuva e do frio em condições desumanas.

Leia este artigo na íntegra na edição semanal do Novo Jornal, nas bancas, ou através de assinatura digital, pagável no Multicaixa. Siga o link: https://reader.novavaga.co.ao/