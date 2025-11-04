Em Malanje, um homem, sem o consentimento da família, enterrou o corpo do irmão mais velho no quintal da sua casa, alegando que não tinha condições financeiras para realizar o funeral.

O delito aconteceu no dia 12 de Outubro, no bairro Carreira de Tiro, município do Quéssua, na residência do acusado, de 54 anos, onde o irmão, de 64, veio a falecer, vítima de doença. Horas depois da morte, o detido decidiu atirar o cadáver para uma fossa e depois cobriu-o com terra, como se nada tivesse acontecido naquele local, conta o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Malanje, Alexandre Cambolo.

O SIC-Malanje tomou conhecimento do ocorrido graças a uma denúncia anónima e deu início às buscas. No passado fim-de-semana, o homem foi descoberto e detido de imediato.

Em declarações às autoridades, o detido confessou o delito, salientando que "foi por falta de dinheiro para realizar a cerimónia do funeral".

O detido, concluiu Alexandre Cambolo, vai ser presente ao juiz de garantias, indiciado do crime ocultação de cadáver.