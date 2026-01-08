Em Malanje, no município do Quela, dezenas de casas estão privadas da água da rede pública depois de um homem vandalizar o sistema de distribuição para subtrair metal e produzir esferas para armas artesanais do tipo caçadeira, para vender.

O homem, de 20 anos, encontra-se detido na direcção municipal do Quela desde a tarde desta quarta-feira, 07, depois de ter sido detido no bairro Maluamba, onde se abrigava, disse o porta-voz do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Malanje, Augusto Barros André.

O jovem aproveitou-se da pouca movimentação durante o período da noite e deslocou-se para a comunidade munido de um martelo e danificou o sistema de distribuição, depois dirigiu-se a várias residências e retirou de lá as torneiras.

O SIC conta que "o fim último desta acção criminosa era o comércio, pois o envolvido pretendia fabricar esferas para armas artesanais do tipo caçadeira, que posteriormente seriam vendidas, no mercado informal, por mil kwanzas cada".

Após a sua detenção, finaliza Augusto Barros André, "o individuo vai ser encaminhado para o juiz de garantias, pelo crime de vandalização de bens públicos".

O sistema de abastecimento de água do Quela foi inaugurado em Julho de 2025 e a infraestrutura serve mais de oito mil habitantes, captando água a partir do rio Lohanda e tendo mais de 6 quilómetros de conduta.

O reservatório tem capacidade de 200 metros cúbicos e o sistema conta com 126 ligações domiciliárias, com 400 ligações tipo torneira de quintal e ainda dois chafarizes.