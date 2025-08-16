Sonhava com o sacerdócio, mas acabou por licenciar-se numa outra área. Enquanto não consegue um emprego estável, percorre as ruas transportando passageiros no serviço de moto-táxi.

A taxa de desemprego em Angola é demasiado alta, afectando milhares de jovens. Tal como noutras regiões do País, na província de Malanje, muitos jovens recorrem ao serviço de moto-táxi para sobreviver. É o caso de Mateus João Luamba, 29 anos, licenciado há quatro anos em Ciências da Educação pelo Instituto Superior Politécnico Privado da Catepa (ISCAT).

Sonhava com o sacerdócio, mas acabou por licenciar-se numa outra área. Enquanto não consegue um emprego estável, ele vai percorrendo as ruas, transportando passageiros. "Dependo do serviço de moto-táxi. Sem ele não tenho alimentação em casa", explica.

Para exercer a actividade, beneficiou da formação de taxista, no âmbito de uma parceria entre a Amotrang e a Direcção Provincial do Trânsito e Segurança Rodoviária. Luama aguarda pelo novo concurso público para voltar a concorrer a uma vaga de ingresso no sector da Educação.

