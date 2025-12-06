Os mais de 18 mil habitantes da comuna do Lombe, circunscrição do município, Malanje, capital da província, na nova Divisão Política Administrativa, reclamam por melhorias nos serviços, nos domínios da energia e águas, educação, saúde, agricultura, infra-estruturas e outras herdadas da Administração Municipal de Cacuso.

A comuna do Lombe, que ocupa uma área de cerca de 1.112 quilómetros quadrados, congregando os sectores de Quinglês e Zanga e 76 aldeias, cuja precariedade social preocupa a maioria dos habitantes, apesar de ser uma região agrícola, é servida pelas Estradas Nacionais 230 e 140, e os Caminhos-de-Ferro de Luanda (CFL).

A precariedade é visível no meio de muitas famílias. Nesta altura, o grito de socorro vem da aldeia Quicanda, em que 74 alunos matriculados nas salas anexas à Escola Primária de Kafundanga (com 42 alunos matriculados na iniciação e 30 na 2ª classe) estudam em péssimas condições. As duas salas de aula, das três construídas de adobes, não oferecem as condições mínimas de segurança para o processo de ensino-aprendizagem.

O edifício, que dista a 8 quilómetros da sede comunal (Lombe) e 32 da Cidade de Malanje (capital do município e da província), ao longo da EN 230, não dispõe de portas e janelas, carteiras, cadeiras e quadros, incluindo o giz para o uso corrente por parte dos dois professores (do sexo masculino e feminino) colocados na aldeia.

