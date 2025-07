Com estradas em avançado estado de degradação, o serviço de táxi no interior da província de Malanje "tira o sono" aos automobilistas e passageiros que enfrentam desafios durante o trajecto, em consequência de buracos, ravinas, poeira, areia e lama no tempo chuvoso.

Os preços da corrida variam entre 1500 e 6000 kwanzas, nas rotas que dão para os municípios de Kiwaba Nzoji, Cahombo, Cunda Dia Base, Quela e Marimba, consideradas as mais críticas. Com o aumento do preço do gasóleo, parece haver mais retracção dos passageiros. "Há mais prejuízos com viaturas do que ganhos", desabafa um condutor de transporte de passageiros.

A frustração no seio dos condutores, transportadores e passageiros é grande, já que se ficam horas a fio para lotar uma viatura.

Os encargos operacionais em cada viagem para Cambo Sunjinje ou Cahombo são enormes, refere o taxista Estêvão Alberto, 30 anos, onze dos quais trilhando pela estrada nacional de terra batida (EN 323). Hoje, a passagem custa 6.000 Kz, contra os anteriores 5.000 Kz.

