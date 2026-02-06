Com uma enorme carência de profissionais, pediatria do Hospital tem dificuldades em garantir um atendimento rápido e eficiente. Alguns serviços são assegurados por estagiários. Número de mortes é elevado. Director da instituição afirma que 70% das crianças chega à instituição em situação crítica e, em menos de 24 horas, muitas acabam por morrer. Avantino Sebastião reconhece dificuldades no acesso aos cuidados primários de saúde.

A mortalidade diária na pediatria do Hospital Provincial Materno-infantil de Malanje (HPMIM) varia entre 3 e 5 óbitos. Segundo o director-geral da instituição, Avantino Sebastião, 70% das crianças chega à área pediátrica em situação crítica e muitas acabam por morrer em menos de 24 ou 48 horas.

"O organismo da criança começa a responder aos efeitos dos antibióticos e dos anti-palúdicos 72 horas após o início da medicação, o que não ocorre com a gravidade da patologia na maioria dos casos", referiu.

O banco de urgência de pediatria atende em média mais de 140 pacientes por dia, entre os quais 40 ficam internadas. Avantino Sebastião diz que a situação é mais crítica nos meses de Novembro e Dezembro e no período que vai de Fevereiro a Maio, considerados períodos de pico das doenças sazonais, em consequência da intensidade das chuvas.

