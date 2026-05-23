No sector do Quissaco, a mais de 15 quilómetros da cidade de Malanje (capital provincial), os pelo menos mil habitantes distribuídos pelas aldeias de Quissaco, Buco, Cajissoco, Dori Lombe, Dungo, Quissonde e Zenga aguardam pela reposição e melhoria dos serviços sociais básicos. Residentes consomem água imprópria. Único posto de saúde e escola primária estão concentrados na sede.

No Quissaco, o pequeno sistema de captação, tratamento e distribuição de água a partir de um furo está avariado há cerca de quatro anos desde o problema da bomba. Há sensivelmente dois anos, a Administração Municipal de Malanje adquiriu outra bomba que nunca foi instalada e recuperada, de acordo com o 1.º secretário do Sector do MPLA, Manuel Domingos "Manico".

"Uns senhores vieram para aqui [com a bomba], enganaram-nos, pediram um porco e prometeram pôr água. Demos o porco e, até agora, não estamos a ver água", lamenta o político que disse ter reclamado junto da administração e na sede municipal dos camaradas.

Manico acrescenta que o povo consome água do rio, da lagoa e cacimbas, situação que tem provocado diarreias e outras doenças. Segundo este militante do MPLA, no Posto de Saúde local, não há medicamentos, ou seja, o enfermeiro prescreve as receitas e os pacientes adquirem os fármacos com o seu dinheiro. Esta informação não foi confirmada. Quando a equipa do NJ esteve no local, encontrou a unidade sanitária encerrada, pois o enfermeiro se encontrava na sede municipal a apresentar o relatório do mês anterior.

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