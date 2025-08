O País não está a mudar, já mudou, mas há quem não esteja a perceber os sinais, nem a saber fazer a leitura dos tempos. Quem não vê essa realidade está apenas a adiar a sua tomada de consciência, não está a perceber os anseios, as expectativas dos cidadãos, no fim vai arcar com as consequências. Quem tem fome quer respostas. Quem tem fome não sabe esperar. Quem tem fome vive a fazer contas ao minuto, vive na tabuada da vida: contas a multiplicar, dívidas a somar, salários a subtrair, despesas e encargos a dividir.