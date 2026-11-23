A Justiça não dá tréguas ao cidadão Gerson Emanuel Quintas, mais conhecido por "Man Genas", que, depois de já ter sido condenado em dois processos diferentes, em Outubro de 2025 e em Agosto último, voltou a sentar-se no banco dos réus, no Tribunal da Comarca de Luanda (TCL), para mais um julgamento, desta vez sob acusação de difamação e calúnia contra um antigo alto responsável do Serviço de Investigação Criminal (SIC), soube o Novo Jornal.

Trata-se do então director-geral adjunto do SIC, comissário de investigação criminal Fernando Receado, exonerado pelo Presidente da República, João Lourenço, em 2024.

Segundo a acusação, "Man Genas" terá feito graves acusações contra altas patentes da Polícia Nacional (PN), do SIC e das Forças Armadas Angolanas (FAA), apontando-as como estando ligadas a uma rede de tráfico de droga.

Neste processo em concreto, Gerson Emanuel Quintas acusou o então director provincial do SIC-Luanda, Fernando Receado, que mais tarde ascendeu ao cargo de director-geral adjunto, de estar ligado a uma rede de tráfico de droga, imputação que levou o acusado a apresentar queixa-crime.

O novo julgamento de "Man Genas" arrancou esta sexta-feira, 20, na 6ª secção do Tribunal da Comarca de Luanda, no Palácio Dona Ana Joaquina.

Vale recordar que "Man Genas" foi julgado e condenado, em 2025, a uma pena de três anos e seis meses de prisão efectiva, pelo crime de difamação contra o antigo ministro do Interior, Eugénio César Laborinho.

Em Agosto deste ano, o arguido foi novamente julgado, sob acusação de ter imputado a membros das forças de defesa e segurança um alegado envolvimento em actividades de narcotráfico.

"Man Genas" foi também condenado a dois anos de prisão, com pena suspensa, pelo crime de ultraje ao Estado, tendo sido igualmente proibido de usar as redes sociais durante o período da condenação.

Segundo a sentença, "Man Genas" está proibido de utilizar as redes sociais, sob pena de ser revogada a suspensão da pena aplicada e determinada a execução da pena de prisão.

Entretanto, a sua esposa, Clemência Suzete Vumi, que respondia no mesmo processo, foi absolvida de todos os crimes, mas ficou igualmente proibida de utilizar as redes sociais pelo mesmo período.

"Man Genas" vivia em Moçambique, onde se refugiou por alegada perseguição, mas foi deportado pelas autoridades moçambicanas, em 2024, por estas considerarem ilegal a sua entrada e permanência naquele país.

O arguido foi deportado com a esposa e os dois filhos, que foram entregues à família, enquanto ele, na qualidade de arguido, permanece detido.

Em 2023, o casal acusou, nas redes sociais, a partir de Moçambique, oficiais da Polícia Nacional, do SIC e das Forças Armadas Angolanas (FAA) de envolvimento em actividades de narcotráfico.

O Ministério Público acusou "Man Genas" dos crimes de roubo qualificado e abuso de confiança, ultraje ao Estado, seus símbolos e órgãos, incitação pública ao crime, difamação, injúria e calúnia.