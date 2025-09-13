Parece evidente a alegada ameaça de Eduarda Rodrigues, antiga directora do SENRA, que Carlos São Vicente apodreceria na cadeia caso "não abrisse os cordões à bolsa". Empresário completa dois terços (2/3) do tempo da pena a 26 de Setembro. PGR e MININT acusados de sonegar o processo de liberdade condicional. Tentativas para ouvir instituições acusadas redundaram em fracasso.

O empresário Carlos São Vicente completa cinco dos sete anos de prisão a 26 de Setembro próximo, o que equivale a 2/3 do tempo de pena.

São Vicente teria sido devolvido à liberdade condicional a 26 de Junho de 2024, altura em que cumpriu ½ da pena, mas alegada "mão invisível" inviabilizou tramitação e arquivamento do referido expediente.

Eduarda Rodrigues, antiga directora do Serviço Nacional de Recuperação de Activos (SENRA) da Procuradoria-Geral da República (PGR), é acusada de ter ameaçado o empresário de apodrecer na cadeia caso "não abrisse os cordões à bolsa".

