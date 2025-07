O Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTSS) abriu esta sexta-feira, 25, um concurso público de ingresso na função pública com 84 vagas, a nível nacional, para o Instituto de Integração Sócio Profissional dos Ex-Militares (IRSEM), soube o Novo Jornal.

As vagas destinam-se às categorias de técnico superior de 2ª e 3ª classes e técnico médio, nas mais variadas especialidades.

Podem candidatar-se ao concurso público pessoas formadas em direito, psicologia, secretariado executivo, comunicação social e empresarial, ciências jurídicas económicas, ciências físicas e biológicas, gestão de RH, contabilidade e finanças, gestão e informática.

Há também no concurso vagas disponíveis para o IRSEM, de motoristas e auxiliares de limpeza.

Entretanto, o recrutamento das candidaturas ao concurso é feito pela Entidade Recrutadora Única de Quadros da Administração Central, através da Escola Nacional de Administração e Políticas Pública (ENAPP).

As candidaturas deverão ser feitas através do portal do Serviço Público (SEPE), em www.enapp.gov.ao.