Está sentenciado o caso do mecânico Prazeres Francisco Dias Jacinto, de 62 anos, cidadão que matou e carbonizou cinco membros da mesma família, incluindo a sua esposa, nos Ramiros, em Janeiro deste ano, no interior de uma oficina. O tribunal condenou-o à pena máxima de 35 anos de prisão efectiva, soube o Novo Jornal.

O arguido não mostrou arrependimento nem remorso pelo crime que cometeu em Janeiro na sua oficina, nos Ramiros, município de Belas, em Luanda.

Em tribunal, ficou provado que o arguido matou cinco mulheres da mesma família, nomeadamente a sua esposa e quatro sobrinhas.

A justiça concluiu que o arguido não mostrou arrependimento nem remorso, e também não aceitou responder aos juízes, optando pelo silêncio.

Durante a fase de julgamento, que decorreu no Tribunal da Comarca de Belas, no Golf II, o arguido simulou demência para se esquivar às perguntas dos juízes, mas o Ministério Público (MP) alertou o tribunal para a manobra do acusado, que disse não se lembrar de nada do que aconteceu no dia em que praticou os assassinatos.

Segundo os autos, o arguido mantinha uma relação amorosa com uma sobrinha da esposa, de 18 anos, situação que terá sido descoberta pela mulher. Esta terá contactado as outras três vítimas, também suas sobrinhas, para que, juntas, fossem pedir satisfações ao marido, facto que deu origem a uma discussão familiar.

Durante a discussão, o arguido disparou contra as mulheres e, posteriormente, ateou fogo ao local, numa tentativa de fazer crer que as vítimas tinham morrido na sequência de um incêndio.

Depois de se ver encurralado, o acusado tentou suicidar-se, ingerindo água de bateria, mas sobreviveu e foi socorrido para o Hospital do Prenda, onde, aproveitando-se da distracção dos funcionários daquela unidade sanitária, tentou fugir para não enfrentar a justiça, mas foi descoberto e acabou detido.