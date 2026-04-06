O centro de apoio ao utente instalado na Baía de Luanda para agilizar a emissão da carta de condução e do passaporte vai manter-se aberto mais um mês por decisão do Ministério do Interior, apurou o Novo Jornal.

A decisão foi tomada durante uma reunião de balanço dirigida pelo ministro do Interior Manuel Homem.

"Um mês depois da abertura oficial do Programa de Apoio ao Utente, a 7 de Março, reunimo-nos, na manhã de hoje, para fazermos um balanço do funcionamento do centro de apoio, na Baía de Luanda, que nos permitiu entregar mais passaportes e mais cartas de condução, razão bastante que ditou o alargamento do programa por um período de mais 30 dias, não-renovável", escreveu o ministro Manuel Homem na sua página do Facebook.

O centro de apoio ao utente está instalado junto ao Porto de Luanda, e encontra-se disponível ao público nos horários normais de funcionamento, de segunda a sexta-feira das 08 às 18 horas, aos sábados até às 16 horas e aos domingos das 08 às 12.

Segundo o Ministério do Interior, o objectivo é reduzir o tempo de espera de que os utentes se queixam.

Este espaço destina-se a solucionar e concluir pedidos de passaporte ou carta de condução já submetidos através dos portais do SME e da DTSER.

Segundo o MININT, todos os utentes que se deslocarem ao centro com o comprovativo do pedido da carta de condução ou do passaporte efectuado no sistema há mais de 30 dias, terão a entrega desses documentos no local, de forma rápida.