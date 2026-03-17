O Ministério do Interior (MININT) garante que vai tomar, nos próximos dias, medidas rigorosas para a garantia da segurança rodoviária, de modo a evitar mortes nas estradas do País.

Segundo o MININT, os acidentes estão a fazer com que haja perda de muitas vidas e ferimentos graves em milhares de famílias.

Manuel Homem, ministro do Interior, disse que as medidas rígidas a serem adoptadas serão conhecidas nos próximos dias e assegura que a Polícia de Trânsito não será branda com as orientações a serem definidas.

"Vamos tomar medidas muito rígidas para garantir que possamos perder menos vidas nas nossas estradas", disse o ministro.

Segundo Manuel Homem, a rigidez não será apenas com as empresas de transporte rodoviário urbano, mas com todos os automobilistas, para garantir a segurança dos passageiros.

Conforme Manuel Homem, a Polícia de Trânsito está a recadastrar as escolas de condução para assegurar que cumpram os procedimentos e formem e condutores bem preparados.

Para Manuel Homem, a não observância de regras de condução está a fazer com que o País perca muitas vidas humanas nas estradas.

Segundo o ministro do Interior, a Polícia Nacional tem reforçado o seu programa de prevenção rodoviária, que visa mudar a consciências dos condutores e da sociedade.

Dados do MININT apontam que diariamente mais de 20 pessoas morrem de acidente e viação no País.

Na madrugada do dia 15, domingo, na região de Cabo Ledo, 10 pessoas morreram num acidente de viação, que deixou dezenas de feridos. Esta terça-feira, 16, dos vários feridos, dois acabaram por morrer, subindo para 12 o número de mortes.

O Presidente da República, João Lourenço, manifestou preocupação e tristeza por mais um acidente nas estradas do País, que causou um elevado número de mortos e feridos.