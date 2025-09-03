O Ministério do Interior está a preparar uma campanha nacional de policiamento de proximidade nas 21 províncias do país, para interagir e estar mais perto dos cidadãos, que se têm queixado da falta de pedagogia da Polícia Nacional, soube o Novo Jornal.

O policiamento de proximidade é uma estratégia de relação entre as populações e as forças de segurança, com o objectivo de prevenir a criminalidade e desordem pública.

O ministro do Interior Manuel Homem assegura que a campanha nacional de policiamento de proximidade, "a ser lançada muito brevemente a nível nacional", prevê protocolos com os diversos ministérios, governos provinciais, autoridades tradicionais e instituições de ensino.

Segundo o ministro, neste momento, a campanha está a ser preparada a nível do comando geral da PN.

Conforme Manuel Homem, a companha prevê formar mais de 5 mil policias em matéria de Direitos Humanos, línguas nacionais, para além do redimensionamento e modernização das esquadras de polícia.

O Novo Jornal soube que o MININT inaugurou a 8ª esquadra da polícia na Mapunda, na província da Huíla, uma unidade que funcionava em condições precárias e que agora passou, segundo o MININT, a ser a melhor esquadra de polícia da província e do país em termos de condições.

Segundo o ministro do Interior, há também, a nível da Polícia Nacional, efectivos a serem formados em matérias de linguagem gestual para serem capazes de poder atender as pessoas nestas condições, nas esquadras e na campanha de policiamento de proximidade.

Em Angola, as acções de policiamento de proximidade são feitas em alguns comandos de polícia, mas de forma tímida, facto que leva os cidadãos a queixar-se de a Polícia Nacional não ser pedagógica e interativa.

O policiamento de proximidade visa contribuir para a identificação dos problemas e promover soluções, que possam melhor prevenir a proliferação de crimes e a desordem pública. A estratégia é envolver a comunidade na prevenção da criminalidade e na criação de um sentimento de segurança, um modelo baseado numa relação de confiança e colaboração mútua.