Depois de os ministérios da Saúde e do Interior terem anunciado a abertura de concursos públicos de ingresso para os seus órgãos, cujos processos arrancam esta semana, agora é a vez do Ministério da Educação (MED), que anunciou também, esta terça-feira, 14, a abertura de um concurso público de ingresso para a contratação de novos professores e de pessoal administrativo, soube o Novo Jornal.

Segundo o MED, o presente concurso público externo visa o preenchimento de um total de 9.000 vagas, das quais 8.000 destinadas a professores e 1.000 a pessoal administrativo.

O concurso será gerido pelos gabinetes provinciais do MED, cabendo a cada governador provincial nomear a comissão do júri e determinar a modalidade das inscrições, presencial ou online.

Aos candidatos à vaga de professor são exigidos nacionalidade angolana, idade mínima de 18 anos e habilitações correspondentes a licenciatura ou ensino secundário obtido nos magistérios, institutos técnicos e politécnicos.

Para as vagas de pessoal administrativo é exigido o ensino médio, concluído nos cursos de informática ou administração pública.

Os candidatos deverão, para além dos documentos habitualmente exigidos, apresentar um requerimento dirigido à ministra da Educação.

No que diz respeito ao pessoal docente, a província de Benguela lidera a lista com 468 vagas, seguida pelas províncias de Luanda, Huambo e Huíla, com mais de 400 vagas cada.

Para o pessoal de apoio administrativo, a província de Luanda lidera com 60 vagas, seguida pelas províncias de Benguela, Huambo, Huíla, Uíge e Bié, com 50 vagas cada.

Caberá agora a cada governo provincial determinar, até 4 de Agosto próximo, o arranque do processo de inscrições e os respectivos procedimentos.

Assim sendo, os interessados deverão aguardar pelos despachos dos governadores provinciais para o início das inscrições.