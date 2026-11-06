O Ministério do Turismo (MINTUR), através da Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas (ENAPP), anunciou, esta sexta-feira, 06, a abertura de um concurso público de ingresso externo, sem, no entanto, revelar o número de vagas disponíveis, soube o Novo Jornal.

O concurso está aberto a partir desta sexta-feira, 06, e estende-se até ao dia 26 deste mês.

Segundo a Escola Nacional de Administração e Políticas Públicas, as candidaturas devem ser feitas através do portal www.sepe.gov.ao, a partir de sexta.

Entretanto, a entidade recrutadora não especifica as categorias profissionais nem o número de vagas disponíveis no concurso público, uma situação que está a inquietar os interessados.

Embora não tenha tornado púbico quantas vagas tem disponíveis, a entidade recrutadora assegura que tem já criada uma comissão de júri para o concurso público.

Sobre o concurso, o Novo Jornal tentou o contacto com a ENAPP para obter os devidos esclarecimentos, mas sem sucesso, pelo que continua a insistir no contacto.

No mês de Setembro, o Ministério do Turismo procedeu à abertura de um concurso público interno para o preenchimento de 15 vagas, destinadas aos funcionários pertencentes ao quadro de pessoal deste departamento ministerial.

O concurso visou o recrutamento de dois técnicos superiores de 1ª classe, oito de 2ª classe e cinco técnicos médios de 3ª classe.