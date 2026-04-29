O Ministério do Turismo encerrou, temporariamente, o Miradouro da Lua, um dos pontos turísticos mais conhecidos na província de Luanda, a cerca de 40 kms da capital, na EN 100, direcção sul.

Esta decisão resulta da necessidade de ali fazer obras de requalificação, especialmente de contenção de ravinas de forma a "salvaguardar a integridade deste importante património natural".

As obras de reabilitação, lê-se no comunicado, vão incluir trabalhos de melhoria, contenção e estabilização das ravinas, para mitigar os efeitos da erosão, reforçar as condições de segurança e preservar o local.

O ministério avança que o prazo estimado para a conclusão da empreitada é de seis meses.

O Miradouro da Lua é formado por falésias que se criaram ao longo de milhares de anos, devido à erosão provocada pelo vento e pela chuva, criando uma paisagem que lembra a superfície lunar.

É considerado uma das atracções turísticas mais visitadas de Angola, sobretudo pela sua formação geológica impressionante e também por estar muito próximo da capital do país.