Esta decisão resulta da necessidade de ali fazer obras de requalificação, especialmente de contenção de ravinas de forma a "salvaguardar a integridade deste importante património natural".
As obras de reabilitação, lê-se no comunicado, vão incluir trabalhos de melhoria, contenção e estabilização das ravinas, para mitigar os efeitos da erosão, reforçar as condições de segurança e preservar o local.
O ministério avança que o prazo estimado para a conclusão da empreitada é de seis meses.
O Miradouro da Lua é formado por falésias que se criaram ao longo de milhares de anos, devido à erosão provocada pelo vento e pela chuva, criando uma paisagem que lembra a superfície lunar.
É considerado uma das atracções turísticas mais visitadas de Angola, sobretudo pela sua formação geológica impressionante e também por estar muito próximo da capital do país.