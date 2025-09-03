O Ministério da Saúde (MINSA) prepara-se para vacinar, em Outubro, meninas entre os 9 e os 12 anos contra o cancro do colo do útero, depois de ter adquirido 2,2 milhões de doses da vacina bivalente, que assegura protecção contra os tipos 16 e 18, os responsáveis por cerca de 70% dos casos desta doença.

O cancro do colo do útero é o segundo cancro mais frequente na mulher, a seguir ao da mama.

Segundo o secretário de Estado para a Saúde Pública, Carlos de Sousa, a vacinação contra esta doença começa com esta campanha nacional, em parceria com o Ministério da Educação, para depois evoluir para vacinação de rotina a partir de 2026.

O MINSA, segundo Carlos de Sousa, adquiriu as 2,2 milhões de doses da vacina bivalente contra o cancro do colo do útero (Cecolin 16-18), com empréstimo do Banco Europeu de Investimento, em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD).

"As despesas operacionais estão asseguradas pela GAVI (Aliança para as Vacinas) num montante de 2,5 milhões de dólares já incorporados no Orçamento Geral do Estado, via SIGFE [Sistema Integrado de Gestão Financeira do Estado], abrangendo 21 províncias do país", explicou.

A campanha já tinha sido planificada há um ano, mas acabou por ser adiada devido a "factores diversos", nomeadamente a epidemia da cólera que ainda afecta o território nacional, indicou o secretário de Estado.

Os últimos dados oficiais divulgados pelo Instituto Angolano de Controlo do Cancro assinalam que, em 2022, foram tratados em Angola 915 casos de cancro do colo do útero, cerca de 17% de todos os casos de cancro, mas a incidência real de casos deste tipo de cancro no País é provavelmente maior devido às limitações de diagnóstico.