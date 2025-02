A credibilidade das instituições e a confiança na governação são dois temas que devem ser tidos em conta quando se aborda os escândalos na Administração Geral Tributária (AGT), a imagem do Governo e das suas instituições fica bastante fragilizada. A questão da responsabilidade e ética política dos governantes no exercício das suas funções. É muito estranho que, havendo presumíveis criminosos no Serviço de Migração e Estrangeiros (SME) e no Serviço de Investigação Criminal (SIC), Eugénio Laborinho tenha sido exonerado do cargo de ministro do Interior e agora haja presumíveis criminosos na AGT, a ministra receba voto de confiança e se mantenha no cargo. Dois pesos e duas medidas. João Lourenço prefere manter um casamento forçado a avançar para um divórcio amigável, não é apenas uma questão de não ceder às pressões ou de querer manter uma certa estabilidade governativa, é também uma questão de percepção da realidade e dos factos. É uma questão de ética, moral e responsabilidade na gestão pública, quem governa deve liderar pelo exemplo. Existe algo que faz muita falta e que quase nunca tivemos ao longo dos vários governos: a ética da responsabilidade!