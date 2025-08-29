O Executivo, através do Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social (MINTTICS), já apresentou uma proposta de aumento salarial para os jornalistas dos órgãos de comunicação social do Estado, de até 58%, em parcelas, até Janeiro de 2026, soube o Novo Jornal.

O primeiro ajustamento salarial, segundo o MINTTICS, fica fixado em 27% a partir de Outubro, enquanto os 31%, em falta, que completa os 58, será apenas incrementado a partir do mês de Janeiro do próximo ano.

Segundo o Ministério das Telecomunicações, Tecnologias de Informação e Comunicação Social, no processo de negociação ficou patente que para todos os jornalistas dos órgãos públicos o reajuste chegará aos 58% somente em 2026.

Conforme o secretário de Estado para a Comunicação Social, Nuno Albino, também será em Janeiro que o Estado dará início à progressão normal na carreira, como, por exemplo, as mudanças e actualização de categoriais profissionais.

Entretanto, os salários dos jornalistas dos órgãos de comunicação social públicos, é um tema há muito debatido pelo Sindicato dos Jornalistas Angolano (SJA), que chegou a afirmar, no mês de Julho último, que os 58% estariam em vigor a partir desde Agosto, com retroactivo a partir de Junho.

Os media que vão ser abrangidos por esta actualização salarial são a Televisão Pública de Angola (TPA), Angop, Rádio Nacional de Angola (RNA) TV Zimbo, Edições Novembro, que agrega, entre outros, o Jornal de Angola, Rádio Mais e jornal o País.

Volvido 24 horas após o anunciou do SJA, o Governo, através do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTESS), veio a público dizer que não recebeu do MINTTICS, nem da comissão negocial, que integra os conselhos de administração dos órgãos públicos, qualquer proposta de um possível aumento na ordem de 58% para os jornalistas dos órgãos do Estado, como chegou de afirmar na altura o PCA da RNA, Pedro Neto, porta-voz da comissão negocial dos órgãos do Estado.

Finalmente, o Executivo vem agora confirmar o aumento de 58%, mas só de forma faseada, facto que ao Novo Jornal a direcção do SJA diz não concordar, mas, para melhor decisão, convocou uma assembleia de trabalhadores para o próxima terça-feira, dia 2, onde os jornalistas dos órgãos públicos irão decidir se aceitam ou não a proposta do Governo.