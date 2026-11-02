Os residentes de vários bairros da capital angolana deverão registar restrições severas no fornecimento de água potável durante um período de 20 dias, com início já a partir de terça-feira, 3 de Novembro. A perturbação decorre de trabalhos programados de manutenção e melhoria nas infraestruturas da Empresa Pública de Águas (EPAL).

De acordo com o comunicado da EPAL, as intervenções integram os projetos de Abastecimento de Água Bita e de Reabilitação do Sistema II. Segundo a empresa, o objetivo central das obras é optimizar o funcionamento da rede pública e assegurar uma maior regularidade e continuidade na distribuição de água às populações a médio e longo prazo.

As operações técnicas vão concentrar-se na impermeabilização do interior do reservatório do Centro de Distribuição de Água do Camama, bem como na interligação de condutas de transporte aos centros de distribuição do Camama e do Benfica 2 e irão afectar direectamente áreas como Camama e Patriota, Benfica e Kifica, Zonas Verdes 1, 2 e 3, 10 de Dezembro, Chinguari e Praia Nicha, Bairro Bié e 4 de Abril, Jardim de Rosas e Jardim do Éden, Simeone, Gamek e Bairro Huambo, Morro Bento, Inorade e Cawelele.

A EPAL lamenta os constrangimentos e apela à máxima compreensão dos consumidores afetacdos, recomendando o armazenamento preventivo e o uso racional da água durante o período de trabalhos.