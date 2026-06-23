Morreu esta terça-feira, 23, vítima de doença, na clínica Sagrada Esperança, em Luanda, o jornalista da Televisão Pública de Angola (TPA), Manuel da Conceição, profissional que marcou gerações.

A informação foi confirmada pela própria estação televisiva, que destaca o legado e profissionalismo de Manuel da Conceição, tratado pelos mais próximos por "tio Sã".

A morte de Manuel da Conceição, esta terça-feira,23, coloca o jornalismo angolano novamente mergulhado em luto, poucas horas depois de ter falecido, também por doença, esta segunda-feira, o radialista Tomé Armando.

Manuel da Conceição contribuiu para a formação de várias gerações de jornalistas na TPA e esteve destacado como repórter ao longo de várias décadas.

Na TPA, integrou várias equipas responsáveis pela cobertura de grandes eventos nacionais e internacionais.

Foi condecorado pelo Presidente da República, João Lourenço, em 2025, no âmbito das celebrações do 50.º Aniversário da Independência Nacional.