No Morro do Chingo, município do Sumbe, dezenas de pessoas morrem, anualmente, de acidentes de viação. Localizado na Estrada Nacional n.º 100, o "Morro do Azar", como também é chamado pelos habitantes, serve de ligação entre o Norte e o Sul do País. No local, automobilistas e peões são tomados pelo medo. Soba do bairro Chingo lamenta as constantes tragédias. A futura circular, em construção, poderá ser alternativa para os automobilistas.

O Morro do Chingo, no Sumbe, sede provincial do Kwanza-Sul, é um local de péssimas recordações, já que, anualmente, dezenas pessoas morrem de acidente no local. Situado à entrada do bairro Chingo (para quem sai de Luanda), Estrada Nacional n.º 100, à primeira vista o morro parece um lugar espectacular, mas esconde tragédias há décadas. Muitas famílias já perderam ente-queridos. Quer para quem sobe, quer para quem desce, ninguém fica alheio ao "calafrio".

Quando acontecem acidentes, muitas vezes as viaturas acabam por embater contra as residências, na Quimbambala, zona pertencente ao Chingo. O NJ traz, nesta edição, alguns dos vários acidentes que abalaram a cidade do Sumbe. A 29 Janeiro de 2025, onze pessoas morreram no local e mais de 30 ficaram feridas. Na altura, um autocarro que seguia para o Lubango capotou. O excesso de velocidade e a falta de prudência por parte do condutor foram apontados como causas.

A 21 de Julho de 2025, um autocarro da empresa Huambo Expresso capotou no local, tendo deixando dois mortos e mais de 30 feridos. A 26 de Novembro de 2023, duas pessoas morreram e uma ficou gravemente ferida. Já em 2019, um camião desgovernado (que saía de Luanda com destino a Benguela) embateu contra a Igreja Visão Cristã, tendo provocado a morte imediata a sete pessoas no interior do templo, entre elas, uma criança de um ano. Morar ou realizar actividades na zona da Quimbambala é um acto difícil. Dados da Polícia Nacional no Kwanza-Sul a que o Novo Jornal teve acesso revelam que, em 2025, no Morro do Chingo aconteceram 22 acidentes, sendo 15 de Janeiro e Junho e sete de Julho a Dezembro. Ao todo a província registou 618 acidentes de viação (mais 130 em relação ao ano de 2024), que resultaram em 289 mortos (mais 53) e 1.012 feridos (mais 356).

