O Serviço de Investigação Criminal (SIC) do Moxico está a investigar uma rede que usa as redes sociais para criar a ideia de que possui poderes mágicos que lhes permitem fazer desaparecer os órgãos genitais das pessoas apenas com um toque, gerando pânico na província.

Estão a circular nas redes sociais, há quase duas semanas, vídeos que relatam que cidadãos da República Democrática do Congo (RDC), residentes no Moxico, estão a fazer órgãos genitais das pessoas "desaparecer" através de feitiço.

Após o pânico que se instalou na província do Moxico, o SIC alerta para esses falsos vídeos que se tornaram virais nas redes sociais, envolvendo dois indivíduos alegadamente alvos desta situação, ressaltando que "está informação é desprovida de qualquer realismo".

O director nacional do gabinete de comunicação institucional e imprensa do SIC, Manuel Halaiwa, explicou ao Novo Jornal que "foi feita uma perícia médico-legal e confirmou-se que os dois indivíduos que alegaram no vídeo o desaparecimento dos seus órgãos genitais, não apresentam qualquer anomalia física".

Estas informações falsas provocaram tumulto naquela circunscrição, onde dois homens, apontados como os principais culpados dos supostos "desaparecimentos", foram brutalmente espancados pela população.

Quando o SIC se apercebeu do acto de agressão física, deslocou uma equipa para o lugar e deteve em flagrante delito cinco homens, dos 20 aos 45 anos, que serão presentes ao Ministério Público junto do Tribunal da Comarca do Moxico, para o efeitos de julgamento sumário, pelo crime de ofensa grave à integridade física.