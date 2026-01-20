O resultado da autópsia das três meninas encontradas dentro de uma viatura avariada na passada quinta-feira,15, no município dos Mulenvos, em Luanda, aponta que a morte foi por asfixia, soube o Novo Jornal junto do SIC.

Quanto às alterações físicas das menores, o oficial de comunicação da direcção do Serviço de Investigação Criminal (SIC) em Luanda, Emanuel Capita, explica que "estas já estavam na viatura há mais de 24 horas, e, com a influência do clima os corpos começaram a entrar em decomposição".

Com estas declarações, Emanuel Capita esclarece ainda que os rumores que circulam sobre um suposto triplo homicídio resultante de um abuso sexual não condizem com o resultado da autópsia.

As meninas-duas irmãs e uma vizinha, de dois, quatro e cinco anos, residentes no bairro Capalanga, foram dadas como desaparecidas na quarta-feira,14, e encontradas um dia depois junto à Prelex, sem vida, dentro de um veículo avariado.

As crianças saíram de casa para brincar, e, quando os familiares notaram que já estava a anoitecer e elas não regressavam, fizeram uma participação à polícia, que deu início à investigação que levou à descoberto das menores, no interior da viatura avariada.